Probabil cea mai frumoasa DECLARAEsIE DE DRAGOSTE pentru Romania, de la un copil ce locuieste in Germania: "Invatati-va copiii sa iubeasca Romania!"

Declaratie de dragoste pentru Romania: Fotografia emotionanta a unui baiat la EURO 2024O fotografie emotionanta a captat inimile romanilor de pretutindeni. Samuel, un baiat roman care locuieste cu parintii sai in Germania, dupa ce acestia s-au mutat in 1990 acolo, a fost surprins la EURO 2024 purtand tricoul galben al echipei nationale a Romaniei si tinand in maini un panou pe care scrie: "Invatati-va copiii sa iubeasca Romania".Imaginea a devenit rapid virala pe retelele de socializare, ... citește toată știrea