Radu Valcan, prezentatorul emisiunii "Insula Iubirii", a ajuns la spital: "Mi-am dat seama ca trebuie s-o fac"

Radu Valcan, prezentatorul emisiunii "Insula Iubirii" a postat pe o retea de socializare o fotografie de pe patul de spital, cu o branula in mana si cu un mesaj important pentru fanii lui.Prezentatorul, in varsta de 47 de ani, a mers la spital pentru a face o colonoscopie, precizand ca este totul perfect."Sunt bine, totul perfect! Zilele trecute am solicitat o colonoscopie. Preventiv, de siguranta, fara niciun simptom care sa o recomande. O metoda de screening, extrem de eficienta pentru ... citește toată știrea