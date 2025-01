Reactia de milioane a Andreei Banica la adresa primarului Clulujui Emil Boc: "Asa am scapa de multe probleme"

Andreea Banica, incantata de initiativa de interzicere a fumatului in spatiile publice din Cluj, considera ca primarul Emil Boc ar fi un bun presedinte al Romaniei. Artista a reactionat pozitiv la posibilitatea ca Cluj-Napoca sa devina primul oras din tara care interzice fumatul in aer liber in anumite zone publice.Aceasta initiativa, inspirata de un model din Milano, prevede interzicerea fumatului in parcuri, locuri de joaca, baze sportive si statii de autobuz acoperite, in scopul protejarii ... citește toată știrea