Reactia mamei Geta, dupa ce Culita Sterp s-a casatorit in secret! Familia nu a fost invitata la nunta - FOTO

Culita Step si Daniela Iliescu si-au unit destinele in mod oficial!Manelistul si creatoarea de moda s-au casatorit in secret, intr-o ceremonie restransa, fara familiile lor.Totul a fost dezvaluit intr-un videoclip postat pe o retea de socializare, prilej in care cei doi au anuntat si ca tanara este insarcinata pentru a doua oara.Cei doi au deja un fiu impreuna, pe micutul Milan, iar acum fanii spera la o fetita.Culita si Daniela nu si-au invitat familiile la cununia civila, ci doar doi ... citește toată știrea