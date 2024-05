Recunosti personajul din imagine? Acum este un indragit artist, toti clujenii au auzit de el

Pe retelele de social media a devenit virala o imagine veche de aproape 47 de ani. Fotografia cu pricina ilustreaza un copil micut, in jurul varstei de un an, alaturi de parintii care i-au dat viata.Putini au fost internauti care si-au dat seama ca acel copil era Fuego, unul dintre cei mai apreciati cantareti din industria muzicala romaneasca, artist originar din Turda.In urma cu ani de zile, in preajma sarbatorilor de iarna, Fuego acorda un interviu pentru Evenimentul Zilei, in care ... citește toată știrea