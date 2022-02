Ruxi, marea castigatoare la "Bravo, ai stil! Celebrities!". Cati bani va primi influencerita de la Kanal D, nu ia 100.000 de lei

Sezonul 7 al show-ului "Bravo, ai stil! Celebrities" s-a incheiat. Ruxi a fost castigatoarea, in fata Vivianei Sposub. Influencerita insa, nu va incasa tot premiul de 100.000 de lei. Va primi doar 84.000 de lei, pentru ca statul opreste 16% potrivit legii.Ruxi Opulenta a ales o tinuta spectaculoasa pentru marea finala "Bravo, ai stil! Celebrities!". Vedeta a fost de la bun inceput una dintre favoritele la Marele premiu in valoare de de 100.000 de lei si nu a dezamagit nici in finala.Ruxi a ... citeste toata stirea