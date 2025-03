S-a decis: Rolls-Royce e masina "oficiala" a Clujului! Doi bolizi de ULTRA-LUX, deodata, in centrul orasului: "Vad dublu?/Costa cat salariul pe 45 de ani"

Cluj-Napoca, orasul saracilor... cu Rolls-Royce! Nu va grabiti sa mergeti sa o comandati: La asemenea masina, trebuie sa iei credit si pentru benzinaCluj-Napoca, un oras unde salariul mediu este de aproximativ 6.000 de lei pe luna, unde un apartament cu doua camere costa cat o vila pe malul marii in Grecia, si unde un sandvis pe strada costa mai mult decat rata la masina.Dar zilnic poti sa vezi "fenomene" greu de explicat. In oras s-a dat in ultimii ani o "lupta" crancena intre bolizi de lux ... citește toată știrea