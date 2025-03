Sebastian Stan nu a uitat de Romania. A venit cu mama lui pe covorul rosu la Gala Premiilor Oscar

La cea de-a 97-a editie a Premiilor Oscar, desfasurata in Los Angeles, Sebastian Stan a ales sa paseasca pe covorul rosu alaturi de mama sa, Georgeta Orlovschi. Actorul a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor in rol principal pentru interpretarea sa din filmul "The Apprentice".Pe covorul rosu, Stan a explicat pentru ABC News motivul pentru care a ales sa o aduca pe mama sa: "Trebuia sa o fac. Pentru ca... intr-una dintre primele vizite inainte sa ne mutam in America, am facut un tur ... citește toată știrea