Semne ca traiesti o poveste de dragoste karmica. Bioenergoterapeut: "Vine ca trasnetul, dar trebuie sa avem ochi"

Trecand dincolo de simpla pasiune, are loc o relatie karmica atunci cand simtiti un sentiment intens de familiaritate cu un alt suflet. Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre legaturile karmice si despre cum ne putem da seama ca traim o poveste de dragoste karmica."Intalnirile karmice inseamna ca oamenii s-au mai intalnit si in alte vieti. Sub orice grad de rudenie. Nu este obligatoriu sa fi fost sot si sotie. Au de facut un bilant al unei karme, unul langa altul. De a invata o ... citeste toata stirea