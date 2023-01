Serialul "Wednesday", un nou record: A inregistrat peste 5 miliarde de minute vizionate, pentru a doua saptamana consecutiv

Serialul Netflix "Wednesday" a inregistrat, in perioada 28 noiembrie - 4 decembrie, 5,3 miliarde de minute vizionate in prima saptamana de la lansare, doborand inca un record de streaming Nielsen, relateaza Variety.Doar de sapte ori un serial a depasit pragul de 5 miliarde, iar "Wednesday" este al patrulea. Este a doua oara cand serialul inregistreaza o astfel de reusita. In primele cinci zile de disponibilitate, seria a obtinut rapid 5,988 de miliarde de minute vizionate, stabilind un record ... citeste toata stirea