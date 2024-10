Smecher de Cluj cu Rolls Royce la VIVO! Si-a parcat bolidul de lux fix in fata intrarii: "Cocalareala nu se spala cu sute de mii de euro" FOTO

Un automobil Rolls-Royce a fost vazut la mall-ul VIVO din Cluj, starnind nemultumire celor care l-au observat, deoarece soferul si-a lasat masina fix in fata intrarii, in ciuda parcarii spatioase, in care mai erau suficiente locuri libere. Multi au comentat ca, desi masina reprezinta luxul suprem, soferul nu s-a ridicat la inaltimea masinii si "a parcat ca un bou".Un Rolls-Royce este una dintre cele mai exclusiviste marci auto din lume, cunoscuta pentru finisaje exceptionale, confort de top ... citește toată știrea