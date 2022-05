Soarele intra in zodia Gemeni pe 20 mai 2022. Pentru unii nativi se poate schimba totul

Cel de-al doilea eveniment astrologic major al saptamanii are loc pe 20 mai 2022, atunci cand soarele intra in zodia Gemeni. Fiecare zodie in parte va fi afectata, intr-o mica masura. Pentru a nu se lasa prada sentimentelor, este important sa fim atenti la fiecare semn pe care il putem interpreta din partea astrelor.In data de 20 mai, nativii Taur vor lasa loc Gemenilor intr-un nou inceput promitator pentru toate zodiile. Vor exista astfel nenumarate schimburi de informatii si capacitatea de ... citeste toata stirea