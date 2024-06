Sotia unui jucator de la CFR Cluj confirma ca a lesinat in direct la TV din cauza infidelitatii sotului: "Totul are o limita. Mi-au trimis o fotografie"

Panagiotis Tachtsidis, unul dintre cei mai importanti fotbalisti care care au ajuns de-a lungul timpului in SuperLiga, a semnat prelungirea contractului pana in 2026 cu gruparea "feroviara". Daca in plan profesional mijlocasului grec ii merge bine, in viata personala se confrunta cu foarte mari probleme.Sotia sa, Zeta Theodoropoulou, vedeta TV in Grecia, cu care e casatorit din 2016 si are impreuna cu ea trei copii, a dezvaluit cosmarul prin care trece din cauza infidelitatii mijlocasului grec ... citește toată știrea