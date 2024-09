Superba Patricia, de la emisiunea "Casa Iubirii", va fi studenta la Cluj-Napoca. Ce va studia frumoasa concurenta

Patricia Prunean, fosta concurenta de la emisiunea matrimoniala "Casa Iubirii", s-a decis sa urmeze o cariera in mass-media. Ea va studia jurmalismul la Cluj-Napoca, in cadrul UBB."Oficial, sunt studenta la Facultatea de jurnalism din Cluj-Napoca, din cadrul FSPAC (Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii)" a anuntat Patricia pe Instagram.Originara din Campia Turzii, Patricia si-a cautat fara succes jumatatea in emisiunea de la Kanal D., unde a incercat sa formeze o ... citește toată știrea