Tatal lui Mircea Bravo, parte din noul film al celebrului vlogger clujean! Cum arata domnul Popa si ce rol a avut - FOTO

Mircea Bravo este unul dintre cei mai indragiti vloggeri din Romania! Tanarul face furori pe internet, mai ales in clipurile in care apare alaturi de Tanti Lenuta, ,,bunica" sa din Chinteni.In urma cu o vreme celebrul comediant s-a lansat si in cinematografie, al treilea lungmetraj al lui Mircea Bravo debutand recent.Pentru filmul ,,Moartea in vacanta", Mircea Bravo a muncit alaturi de o persoana importanta din viata sa. Vloggerul l-a cooptat pe tatal sau, domnul Popa, in echipa de realizare ... citește toată știrea