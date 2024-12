Theo Rose coplesita de emotie pe scena la Floresti, dupa ce bebelusul ei care statea de o ora in frig sa o asculte, a strigat-o din public! VIDEO

Emotie si magie la Cluj: Theo Rose, moment de neuitat pe scena cu fiul ei Sasha in publicSeara trecuta, florestenii si clujenii au fost martorii unui concert deosebit la Floresti al lui Theo Rose, una dintre cele mai iubite artiste ale momentului. Pe langa succesul sau in muzica si televiziune, Theo traieste o mare fericire in viata personala, fiind mama unui baietel minunat, Sasha Ioan, in varsta de aproximativ un an si 7 luni.La concertul din Cluj, Theo Rose a trait un moment deosebit de ... citește toată știrea