Reprezentul Romaniei la Eurovision nu se lasa descurajat de rezultatul obtinut la concursul muzical, dupa ce nu a obtinut niciun punct din partea juriului si a fost denumit "dezamagirea romaneasca" de catre presa.Prestatia Romaniei din aceasta editie Eurovision a fost cea mai slaba din istorie. Pe langa faptul ca Theodor Andrei a ratat finala, melodia "D.G.T. (Off and on)" nu a primit niciun punct din partea juratilor in semifinala.Aceste lucruri i-au facut pe multi dintre romani sa il ... citeste toata stirea