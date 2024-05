Tiroliana din Parcul Clujenilor a fost, in sfarsit, pusa in functiune la doi ani de la deschiderea parcului-VIDEO

Tiroliana din Parcul Clujenilor a fost, in sfarsit, pusa in functiune, la doi ani de la momentul cand a fost inagurat parcul. Stiri de Cluj va prezenta in urma cu o luna imaginile de-a dreptul dezolante cu parcul gol, investitia de peste 4.5 milioane de euro parand sa fie inutila.La cativa ani de la inaugurare, Padurea Clujenilor, un parc cu o investitie de peste 4.5 milioane de euro, este gol- VIDEO - Stiri de Cluj (stiridecluj.ro)La o luna dupa aparitia imaginilor dezolante, tiroliana a ... citește toată știrea