Arhicunoscutul cantaret, Fuego, care reuseste sa incante romanii an de an cu melodiile sale reprezentative sarbatorilor, a pastrat o traditie speciala de Paste, pe care o respecta negresit in ultimii 30 de ani, de cand a plecat din orasul sau natal, Turda.Se cunoaste ca Fuego este unul dintre cei mai longevivi artisti din Romania, la ora actuala, insa ceea ce multi nu cunosc este orasul de origine a lui Paul Surugiu. Artistul s-a nascut in orasul Turda, iar acesta a tinut sa pastreze o ... citeste toata stirea