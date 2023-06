Iubirea este pe drum pentru trei zodii chinezesti in saptamana 12 - 18 iunie 2023. Pentru a putea atinge fericirea trebuie si atentie la detalii. Trebuie sa fim sinceri, dar si directi si, daca persoana ideala ne iese in cale, sa actionam.Sobolan(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032)Sobolan, daca esti singur, aceasta saptamana va fi cu adevarat grozava pentru viata ta amoroasa. Multi mai multi oameni isi vor arata interes pentru tine in acest moment, sau persoana cu care te ... citeste toata stirea