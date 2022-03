Trei zodii false in iubire. Sa te feresti de ele, nu stiu cum sa iubeasca!

Dragostea ne pune la multe incercari, mai ales daca ne indragostim in persoane nepotrivite. Ai fost tradat de nenumarate ori in dragoste si ai ajuns sa nu mai crezi in magia iubirii? E firesc, nu este usor sa-ti gasesti a doua jumatate. De acee, trebuie sa stii ce zodii trebuie sa eviti, sunt zodii care nu stiu cum sa iubeasca si trebuie sa te feresti de ele.Trei zodii false in iubire! Sa te feresti de eleNu mai este un secret pentru nimeni faptul ca gemenii sunt o fire multilateral dezvoltata, ... citeste toata stirea