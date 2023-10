Jupiter se va afla in Taur din 16 mai 2023 pana in 25 mai 2024 si, odata cu el, vine si norocul pentru anumite zodii: expansiune si abundenta. Trei zodii vor avea parte de surprize neasteptate in anul 2024, chiar daca nu aveau aceste planuri pana acum. Nativii se vor muta intr-o noua locuinta inca de la inceputul anului, iar aceasta schimbare va fi in beneficiul lor.Prima zodie care isi va lua bagajele si se va muta intr-o locuinta noua este zodia Berbec. Acesti nativi au nevoie de un alt ... citeste toata stirea