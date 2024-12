Trenuletul lui Mos Craciun aduce magia sarbatorilor in Cluj-Napoca! Vezi traseul si orarul Trenuletului lui Mos Craciun FOTO

Trenuletul lui Mos Craciun aduce magia sarbatorilor in Cluj-Napoca! Clujenii de toate varstele sunt invitati sa se bucure de o experienta de poveste pana in 29 decembrie 2024, cand "Plimbarea cu Trenuletul Mosului" va strabate orasul. Intre orele 16:00 si 21:00, trenuletul fermecat va duce pasagerii intr-o calatorie magica prin centrul orasului, oferind ocazia perfecta pentru a intra in spiritul Craciunului.Traseul trenuletului este urmatorul:Pornire strada Universitatii - Piata Unirii (latura ... citește toată știrea