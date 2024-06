Tres Court International Film Festival, show de stand-up cu 10 comedianti, "minimaratonul" lui Totto si stand TEDx, la Iulius Mall Cluj

Bucura-te de prima saptamana de vara, la Iulius Mall Cluj, unde gasesti fie o locatie potrivita gusturilor tale, fie un eveniment care sa te incante. Ai oportunitatea sa afli mai multe informatii despre TEDx si chiar sa iti achizitionezi un bilet de la standul evenimentului, poti sa mergi la un numar de stand-up, care va avea loc in Iulius Parc, iar in weekend esti invitat la Tres Court International Film Festival, tot in parc, unde se vor difuza diferite productii cinematografice franceze.Iti ... citește toată știrea