Turista britanica FASCINATA de Cluj si Floresti. Ce a impresionat-o: "UIMITOR!N-am mai vazut asa ceva. Anglia, ai MULT de RECUPERAT!" VIDEO

O turista britanica, fascinata de Cluj-Napoca si Floresti: "Nu am mai vazut asa ceva pana acum. Anglia: UP YOUR GAME!"Clujul continua sa impresioneze turistii straini prin frumusetea sa si bogatia culturala. O turista din Marea Britanie a postat mai multe videoclipuri pe retele de socializare, in care a impartasit experientele sale din Cluj-Napoca si Floresti, evidentiind mai multe aspecte care au surprins-o placut.Plimbarile nocturne prin Cluj-NapocaUnul dintre lucrurile care au captivat-o ... citește toată știrea