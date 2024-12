Tzanca Uraganu, terorizat de colindatori! Ce l-a scos din minti pe celebrul manelist: ,,Data viitoare o sa va vorbesc si prost" - VIDEO

Tzanca Uraganu e disperat de cei care vin sa-l colinde la orice ora din zi! Celebrul manelist spune ca nu mai suporta ca el si familia sa sa fie treziti din somn, mai ales dupa noptile lungi petrecute cantand la evenimente.Acesta i-a rugat pe colindatorii care il viziteaza sa vina doar dupa orele 17:00, indiferent daca aleg sa-l colinde la locuinta sa din Ploiesti sau Bucuresti."Am si eu o mare, mare rugaminte la toti colindatorii si v-as ruga foarte frumos, in fiecare an am facut video si ... citește toată știrea