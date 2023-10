Grupa U10 de la FC Campia Turzii a intalnit in etapa a VI-a pe Sporting Cluj Napoca meci ce s-a desfasurat sambata, 21 octombrie la Complexul Sportiv La Broscuta din Campia Turzii.Intanind una dintre cele mai puternice echipe din campionat, elevii antrenati de Flaviu Pop au iesit in evidenta prin efortul depus si daruirea din teren.Cu multe emotii in fata propiilor suporteri, jucatorii de ... citeste toata stirea