Ultima luna de iarna vine ca o binecuvantare pentru TREI ZODII! Cine sunt cei mai protejati nativi in FEBRUARIE. Universul le va indeplini orice dorinta

Ultima luna de iarna vine ca o binecuvantare pentru trei zodii, avand in vedere ca Universul le va pregati surprize mari. Vor avea parte de succes, iubire si oportunitati nesperate!Pentru SAGETATORI, ultima luna a iernii aduce lumina in calea lor, iar energia planetara le aduce optimism si noroc. Luna Plina in Leu din 12 februarie le implineste o dorinta veche, iar pe 16 februarie, Pallas intra in Varsator, aducand inspiratie si idei valoroase. SAGETATORII au parte de aventuri, experiente noi ... citește toată știrea