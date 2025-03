Un 8 Martie cu dubla semnificatie pentru Vladuta Lupau! Sarbatoare mare in familia artistei: "Doamne, mi-ai dat tot ce mi-am dorit"

Pentru indragita artista Vladuta Lupau, ziua de 8 Martie nu este doar o sarbatoare dedicata femeilor, ci si ziua ei de nastere.Solista implineste 34 de ani si le-a transmis un mesaj emotionant fanilor sai:"8 Martie in acest an imi aduce 34 de ani, toti plini de implinire. Doamne, mi-ai dat tot ce mi-am dorit, nu-mi lua nimic. Va multumumesc tuturor ca sunteti aici in viata mea", a spus artista. Nascuta pe 8 martie 1991, in Simleu Silvaniei, Vladuta Lupau si-a inceput cariera artistica de la ... citește toată știrea