Un antreprenor a cumparat cu 6 milioane de dolari o banana lipita de perete. ,,Opera" de arta a fost mancata: ,,E cu adevarat foarte buna" - VIDEO

Justin Sun, un antreprenor de criptomonede, a cheltuit 6,2 milioane de dolari pentru a cumpara o opera de arta care consta intr-o banana lipita cu banda adeziva de un perete. Barbatul s-a filmat in timp ce a mancat ,,opera de arta", potrivit AFP.Intr-un hotel de lux din Hong Kong, Justin Sun, un antreprenor chinezo-american, fondator al platformei de criptomonede Tron, a mancat banana in fata a zeci de jurnalisti si influenceri.Antreprenorul de 34 de ani a tinut mai intai un discurs in care ... citește toată știrea