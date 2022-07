Un barbat a murit la concertul artistului The Weeknd, dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime

Concertul The Weeknd organizat in Philadelphia, pe 14 iulie, s-a incheiat cu o drama. Un barbat a murit dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime pe Lincoln Financial Field, stadionul care a gazduit show-ul.Conform revistei americane Variety, care citeazaPhiladelphia Inquirer,un barbata murit dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime, la concertul The Weeknd de saptamana trecuta. Victima in varsta de 32 de ani, a carei identitate nu a fost dezvaluita, statea pe o sina de scara rulanta cand ... citeste toata stirea