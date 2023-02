Un barbat si-a dat in judecata o prietena si ii cere 3 milioane de dolari pentru ca nu a vrut sa aiba o relatie cu el

Un barbat din Singapore s-a suparat foarte tare cand a fost respins de o femeie si a decis sa-si mai reduca din suferinta intentand un proces impotriva acesteia. Barbatul cere 3 milioane de dolari pentru "suferinta" sa.Barbatul, K. Kawshigan, a cunoscut-o pe Nora Tan in 2016. Desi el isi dorea sa aiba o relatie amoroasa cu ea, femeia l-a vazut mai mult ca pe un prieten, potrivit The Straits Times.Kawshigan spune ca pana in 2020 a crezut ca relatia lor era mai mult decat o simpla amicitie, ... citeste toata stirea