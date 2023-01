Un barbat si-a uitat sotia in pustietate si a condus 160 de kilometri, fara sa stie ca femeia NU se afla in masina

Povestea unui cuplu a devenit virala pe internet. Un barbat si-a uitat propria sotie in pustietate, dandu-si seama de cele intamplate dupa o buna perioada de timp.O femeie din Thailanda a trait clipe de cosmar, dupa ce a fost uitata de sot in mijlocul pustietatii. Barbatul a condus 160 de kilometri, iar in tot acest timp, nu a realizat ca femeia nu este langa el. Sotia a fost nevoita sa ceara ajutorul autoritatilor si a mers 20 de kilometri pe jos.Cum a ajuns sa fie "uitata" femeia chiar de ... citeste toata stirea