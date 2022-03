Un barbat tanar a avut parte de o "surpriza" in noaptea nuntii. Acesta s-a casatorit cu o femeie de 73 de ani, fara sa stie varsta ei reala

Un barbat in varsta de 38 de ani, din Coreea de Sud, s-a casatorit cu o femeie in varsta de 73 de ani, fara sa stie varsta acesteia. Influencerul a fost pacalit de sotia sa, crezand ca aceasta este mai tanara, dar noutatea nu l-a facut sa-si schimbe decizia. Dragostea nu are limite de varsta.La varsta de 38 de ani, un barbat din Coreea de Sud s-a casatorit cu o femeie de 73 de ani. Acesta este vlogger si a devenit mult mai cunoscut atunci cand a anuntat ca s-a insurat cu iubita lui, o femeie ... citeste toata stirea