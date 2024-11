Un brazilian din Cluj e viral pe TikTok cantand folclor romanesc alaturi de fiica sa. Indragostit de Cluj, vorbeste romana impecabil VIDEO

Banto dos Santos, brazilianul din Cluj care a devenit viral pe TikTok interpretand folclor romanesc: "Am dat cu banul"Banto dos Santos, un artist brazilian cu suflet de roman, traieste de mai bine de 15 ani in Cluj, locul in care a gasit nu doar o a doua casa, dar si o iubire ce pare desprinsa din filme. Alaturi de sotia sa, Andreea, si cei trei copii ai lor, Banto a construit o viata frumoasa in inima Transilvaniei, fiind totodata un promotor al muzicii si traditiilor romanesti. Povestea lor ... citește toată știrea