Un lac spectaculos, atrage clujenii ca un magnet pentru o "ciudatenie" din mijlocul apei. Stiti ce reprezinta imaginea care fascineaza? FOTO

Descoperiti bijuteria ascunsa a bihorului: Lacul Vida - O destinatie perfecta la doar 2 ore si jumatate de ClujClujenii in cautare de aventura si relaxare sunt invitati sa descopere Lacul Vida, o comoara naturala situata in judetul Bihor, la doar 2 ore si jumatate de Cluj-Napoca. Acest lac spectaculos, situat in comuna Dobresti, va fi obiectul unui proiect amplu de dezvoltare finantat cu fonduri europene, care promite sa transforme intreaga zona intr-o destinatie turistica de top.Lacul Vida - ... citește toată știrea