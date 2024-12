Un SUPER fotbalist de la U Cluj a facut o nunta FABULOASA la un conac istoric! Mireasa, de o frumusete rapitoare, iar locatia de VIS FOTO/VIDEO

Lucas Masoero, nunta spectaculoasa in Argentina: fundasul lui U Cluj si-a unit destinele cu Leila Suarez intr-un conac istoricLucas Masoero, unul dintre cei mai valorosi fundasi straini care joaca in Romania, a profitat de vacanta competitionala pentru a face pasul cel mare. Fotbalistul de 29 de ani, care evolueaza pentru U Cluj, s-a casatorit cu frumoasa Leila Suarez in Argentina, tara sa natala. Ceremonia a avut loc intr-un conac vechi de peste 100 de ani, intr-un peisaj idilic, la ... citește toată știrea