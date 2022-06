Un tanar sustine ca are o relatie cu propria masina: "Imi place sa ma aplec peste capota"

Un tanar din SUA sustine ca este intr-o relatie cu propriul autoturism. Povestea bizara de dragoste dintre cei doi a ajuns si in presa americana.Cunoscut sub numele de Nathaniel, tanarul de 37 de ani din Arkansas a socat pe toata lumea atunci cand a marturisit ca este indragostit de propria lui masina, un Chevy Monte Carlo din 1998, scrie New York Post.Soferul a dezvaluit ca a avut o relatie aparte cu autoturismul sai in anul 2012, cand a aparut intr-un episod al unei emisiuni numita "My ... citeste toata stirea