Un vlogger a fost impresionat de mancarea de la restaurantul de "fite" al lui Florin Ristei: "Cea mai mare nota pe care am dat-o vreodata" VIDEO

In urma cu mai bine de trei ani, Florin Ristei a facut un pas important in lumea antreprenoriatului, alaturi de doi prieteni, si a deschis restaurantul "Naive" in Centrul Vechi al Bucurestiului. Localul, aflat la etajul 6 al unei cladiri din zona Lipscani, ofera o priveliste impresionanta asupra capitalei si s-a impus rapid datorita conceptului sau sofisticat si locatiei exclusiviste. "Naive" a fost inaugurat in martie 2021, in plina pandemie, dupa ce lucrarile au inceput cu mult inainte de ... citește toată știrea