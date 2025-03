Urmeaza o eclipsa partiala de Soare in 29 martie 2025. La ce ora exact poate fi vazuta de la Cluj si de unde se va vedea cel mai bine

Pe 29 martie 2025, o eclipsa partiala de Soare va putea fi observata in vestul si nord-vestul tarii, anunta Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu".Cel mai mare grad de acoperire a Soarelui va fi vizibil in apropierea orasului Satu Mare, unde eclipsa va atinge un procent de 0,84%. Tot in aceasta zona, fenomenul astronomic va avea cea mai lunga durata, aproximativ 39 de minute, conform datelor publicate pe astro-urseanu.ro. Per total, eclipsa va dura mai putin de o ora, iar procentul ... citește toată știrea