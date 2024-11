Val de glume pe internet, dupa ce Calin Georgescu a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale ,,Simion, hai inapoi"

Primul tur al alegerilor prezidentiale a fost un adevarat soc pentru multi romani.Pe retelele de socializare a fost ori haos ori mare bucurie, in functie de candidatul ales.O mare parte dintre romani si-au exprimat indignarea in urma afisarii primelor rezultate, insa cei mai multi dintre ei au facut ce face cel mai bine romanul: misto. Pe toate platformele de social media, glumele s-au tinut lant, mai ales dupa ce a fost dezvaluit ca independentul Calin Georgescu a trecut in fruntea ... citește toată știrea