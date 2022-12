VIDEO. Andra a facut spectacol in avionul Bucuresti-Cluj. Vedeta a ridicat toti pasagerii in picioare!

Andra a facut spectacol in avionul Bucuresti-Cluj. A cantat alaturi de pasageri, iar clipul a ajuns, cum era de asteptat, viral pe Instagram. Cantareata a reusit sa incinga atmosfera la maxim.Artista i-a provocat pe pasagerii zborului Bucuresti-Cluj sa cante si acestia au raspuns incantati la provocare, iar acum fac senzatie pe retelele de socializare. "Say Jesus" - canta cu totii - Andra, Maruta, cei doi copii ai ei si chiar si Virgil Iantu, care se afla si el in avion. "Say Jesus" - ... citeste toata stirea