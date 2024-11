VIDEO Andra si Brenciu, in lacrimi de emotie! O fetita le-a atins sufletul: "Am un nod in gat. Ma doare carnea pe mine!"

"Ma doare carnea pe mine, am un nod in gat" - Andra si Horia Brenciu, emotionati pana la lacrimi de momentul unei fetite in podcastIn cadrul unui episod recent din podcastul lui Horia Brenciu, Andra si gazda emisiunii au trait un moment de o intensitate emotionala deosebita. O fetita pe nume Sofia, eleva la scoala de muzica a lui Horia Brenciu, a interpretat piesa "Iubirea schimba tot," dedicandu-i momentul idolului sau, Andra, careia i-a oferit si o scrisoare sincera si plina de admiratie. ... citește toată știrea