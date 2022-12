VIDEO - Asteptatul film "Avatar 2", lansat pe marile ecrane din Londra. Vezi cand apare filmul si in Romania

Pelicula a fost lansata pe marile ecrane, la Londra. Pentru acest eveniment, covorul rosu a devenit albastru. In cinematografele din Romania, noua productie a regizorului James Cameron va rula din 16 decembrie.A fost aglomeratie de vedete pe covorul albastru intins in Leicester Square. Starurile din Avatar II, in frunte cu regizorul James Cameron, au dat startul vizionarii mega-productiei de la care se astepta incasari record."Au fost momente in care nu credeam ca vom mai fi vreodata ... citeste toata stirea