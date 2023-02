VIDEO - Beyonce a facut istorie la Premiile Grammy 2023: A castigat cele mai multe premii din istoria galei

Beyonce a doborat recordul pentru cele mai multe premii Grammy castigate, dupa ce a castigat al 32-lea trofeu la ceremonia de anul acesta, potrivit Agerpres.Cantareata americana, care a primit noua nominalizari la editia din acest an a premiilor Grammy, s-a impus deocamdata la patru categorii: "Cel mai bun album dance/electronic" ("Renaissance"), "Cea mai buna inregistrare dance/electro", ("Break my soul"), "Cea mai buna interpretare traditionala R&B" ("Plastic off the sofa") si "Cel mai bun ... citeste toata stirea