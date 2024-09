VIDEO. Catalin Scarlatescu, luat la rost de fani! Ce i-a spus clujencei de la MasterChef: "S-a trezit marele chef sa faca insinuari de acest gen?"

Catalin Scarlatescu a fost aspru criticat de fanii emisiunii MasterChef dupa ce a facut o gluma nesarata pe seama concurentei din Cluj, Andreea Corb. Replica juratului a aprins spiritele in mediul online, iar mai multi oameni au sarit in apararea tinerei influencerite de 22 de ani, care a mers la emisiune sa-si testeze abilitatile culinare.Clujeanca Andreea Corb, o tanara cunoscuta in mediul online ca food influencer, care are peste 1,5 milioane de urmaritori, se ocupa cu prezentarea si ... citește toată știrea