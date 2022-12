VIDEO/FOTO - Actorii din serialul "Wednesday", impresionati de ce au vazut in Romania. "La Sinaia totul parea facut in Photoshop"

Mai multi actori care joaca in serialul "Wednesday", lansat pe 23 noiembrie de Netflix si filmat in Romania, au descris intr-un interviu pentru HotNews experientele pe care le-au trait in tara noastra in timpul filmarilor.Jenna Ortega, actrita care o interpreteaza pe Wednesday Addams, personajul principal, s-a declarat impresionata de peisajele romanesti si a marturisit ca a intalnit oameni minunati."Am intalnit unii dintre oamenii mei favoriti de pe planeta asta acolo. Cred ca oamenii de ... citeste toata stirea