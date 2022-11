VIDEO/FOTO - Cine este Victor Dorobantu, actorul roman care joaca rolul lui Thing in serialul "Wednesday"

Serialul "Wednesday", in care joaca in rolul principal Jenna Ortega, e acum in top pe Netflix, in Romania. In serial joaca si doi actori romani, e vorba de Geroge Burcea, in rolul lui Lurch Addams, majordomul familiei Addams, si Victor Dorobantu care joaca rolul lui Thing, "Mana" care e meru alaturi de Wednesday, personajul principal din serie.Victor Dorobantu a povestit despre experienta pe care a avut-o intruchipandu-l pe Thing, la o emisiune din cadrul Pro Tv. "Am inteles ca a fost o ... citeste toata stirea