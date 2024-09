VIDEO Geoana savuros pe TikTok, dupa ce s-a chinuit sa iasa din parcare cu BMW-ul: "Mihaela, dragostea mea, am iesit din parcare (rapid de data asta)!"

"Mircea Geoana loveste din nou! Raspuns savuros pe TikTok dupa valul de ironii despre parcarea sa: 'Mihaela, dragostea mea, am iesit din parcare!'"Dupa ce a fost tinta unui val de ironii legate de abilitatile sale de a parca, Mircea Geoana a reactionat pe TikTok. Candidatul la prezidentiale a publicat vineri, 27 septembrie, un videoclip pe TikTok in care demonstreaza cat de rapid poate iesi dintr-o parcare, dupa ce in urma cu cateva zile o filmare in care se chinuia sa scoata masina dintr-un ... citește toată știrea