VIDEO Imagini adorabile cu bebelusul Vladutei Lupau in vizita la nasii Andra si Catalin Maruta. Isaia l-a cucerit si pe David, desi are propriul "copil"

Vladuta Lupau in vizita cu bebelusul Isaia la nasii Andra si Catalin Maruta: Imagini adorabile cu bebele si cu baiatul Andrei si al lui Maruta si "copilul" luiVladuta Lupau si-a incantat fanii cu un moment special petrecut alaturi de familia Maruta, unde a mers in vizita cu bebelusul ei, Isaia. Artista a postat un video adorabil, in care micutul Isaia se bucura de atentia nasilor sai, Andra si Catalin Maruta, intr-o atmosfera calda si relaxata.In imagini, Isaia, imbracat dragut si jucaus, ... citește toată știrea